Иран возобновляет авиарейсы Тегеран-Дубай после многомесячного перерыва
Иран объявил о возобновлении прямого авиасообщения между Тегераном и Дубаем.
Как передает Mehr, первый рейс из Международного аэропорта имени Имама Хомейни отправится в понедельник.
Генеральный директор авиагавани Рамин Кашеф Азар заявил, что решение направлено на облегчение поездок пассажиров и укрепление авиационных отношений.
Авиасообщение между двумя странами было прервано в конце февраля 2026 года, возобновление рейсов стало возможным после подписания мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.
Источник: mk.ru
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