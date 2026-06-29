Иран возобновляет авиарейсы Тегеран-Дубай после многомесячного перерыва

Иран объявил о возобновлении прямого авиасообщения между Тегераном и Дубаем.

Как передает Mehr, первый рейс из Международного аэропорта имени Имама Хомейни отправится в понедельник.

Генеральный директор авиагавани Рамин Кашеф Азар заявил, что решение направлено на облегчение поездок пассажиров и укрепление авиационных отношений.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в конце февраля 2026 года, возобновление рейсов стало возможным после подписания мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Источник: mk.ru