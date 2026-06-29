В Камбодже будет применен опыт ASAN xidmət - ФОТО

Делегация во главе с министром почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Вандетом Чеа прибыла с визитом в нашу страну.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что визит организован в рамках исполнения Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Государственным агентством в декабре 2025 года. Цель заключается в ознакомлении на месте с деятельностью ASAN xidmət и проведении обсуждений в связи с применением в Камбодже соответствующего передового опыта нашей страны в сфере оказания государственных услуг.

Посетив монумент Победы и Шехидляр хиябаны, делегация с уважением почтила память шехидов, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Гости побывали в центре ASAN xidmət. Председатель Государственного агентства Ульви Мехдиев предоставил подробную информацию о модели ASAN xidmət, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева, подходе к обслуживанию, основанном на удовлетворенности граждан, и об инновационных решениях, применяемых в государственных услугах. В ходе встречи было доведено до внимания, что интеллектуальный бренд Азербайджана экспортируется более чем в 30 государств, включая страны Юго-Восточной Азии.

Камбоджийский министр высоко оценил опыт ASAN xidmət, заявил о намерении применить эту успешную модель в своей стране в короткие сроки и отметил, что в данном направлении будут предприняты необходимые шаги.

В ходе визита различными структурными подразделениями Государственного агентства делегации были представлены обширные презентации по дизайну государственных услуг, механизмам принятия решений на основе данных, применяемым в ASAN xidmət, и другим направлениям.

Также гости близко ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, Bilim Bakı, мобильной службы ASAN, Колл-центра 108 и ASAN TV/Radio, функционирующих в городе Баку.