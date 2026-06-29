В ФРГ сообщили о 26 утонувших на минувших выходных при купании в аномальную жару

Не менее 26 человек погибли во время купания в водоемах ФРГ на минувших выходных в условиях аномальной жары.

Такие данные привело Германское общество по спасанию на водах (DLRG).

Все утонувшие - взрослые мужчины или юноши подросткового возраста. DLRG внесло в список и пропавших без вести, личности которых были установлены, но поиски которых так и не увенчались успехом. По данным организации, еще не менее восьми человек, которые купались в различных водоемах, были доставлены в реанимацию.

28 июня Германская метеослужба (DWD) зафиксировала очередной температурный рекорд - в бранденбургском Кошене на немецко-польской границе воздух прогрелся до 41,7 градуса. Экстремальная жара держалась на всей территории страны всю прошлую неделю и начала снижаться только в понедельник.