Эрдоган заявил о важности скорых результатов в урегулировании российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности в скором времени получить результаты в рамках мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Хочу особо подчеркнуть, что в ближайший период мы должны добиться результатов в урегулировании российско-украинской войны посредством диалога. Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции, мы будем и впредь активно способствовать мирным усилиям», — заявил Эрдоган, выступая перед участниками парламентского саммита НАТО в Стамбуле.

Источник: ТАСС