Руководителю интернет-канала Demokratiya TV вынесли приговор

Руководителю интернет-канала Demokratiya TV Арифу Пашаеву вынесли приговор.

Как сообщает Oxu.Az, жителя Тертерского района признали виновным в вымогательстве денег у должностных лиц под угрозой распространения компрометирующей информации.

По версии следствия, он требовал деньги, угрожая опубликовать сведения, порочащие заместителя начальника Тертерского управления эксплуатации водно-мелиоративных систем, а также других должностных лиц района.

После поступления заявления в полицию сотрудники правоохранительных органов начали расследование, в ходе которого Ариф Пашаев был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, переданное впоследствии в суд. Обвиняемого приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По уголовному делу потерпевшими признаны восемь человек.