Руководителю интернет-канала Demokratiya TV вынесли приговор
Руководителю интернет-канала Demokratiya TV Арифу Пашаеву вынесли приговор.
Как сообщает Oxu.Az, жителя Тертерского района признали виновным в вымогательстве денег у должностных лиц под угрозой распространения компрометирующей информации.
По версии следствия, он требовал деньги, угрожая опубликовать сведения, порочащие заместителя начальника Тертерского управления эксплуатации водно-мелиоративных систем, а также других должностных лиц района.
После поступления заявления в полицию сотрудники правоохранительных органов начали расследование, в ходе которого Ариф Пашаев был задержан.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, переданное впоследствии в суд. Обвиняемого приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
По уголовному делу потерпевшими признаны восемь человек.