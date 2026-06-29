МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультаций с США в Дохе

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о начале технических консультаций с США в Дохе на этой неделе.

«Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано. Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются», — сказал он журналистам.

Гарибабади отметил, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Консультации по этому вопросу продолжаются при содействии стран-посредников, добавил замглавы МИД.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что представители США и Ирана достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу.

Источник: ТАСС