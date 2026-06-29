Эрдоган рассказал, что страны НАТО обсудят на саммите в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в текущих геополитических обстоятельствах возросло значение сдерживающего потенциала НАТО и ее внутренней солидарности.

Эрдоган подчеркнул, что войны меняют представление о безопасности. «В текущих условиях еще большее значение приобретают увеличение сдерживающего потенциала НАТО и укрепление солидарности между союзниками. Нынешняя геополитическая ситуация повысила важность роли НАТО», — заявил турецкий президент на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул, что «Турция лучше всего понимает дух новой эпохи». «Имея сухопутную границу протяженностью более 1 800 км с кризисными регионами, Турция благодаря своей сильной армии, современным военным возможностям и развитой оборонной промышленности уже более 70 лет находится в авангарде союзников, вносящих вклад в безопасность НАТО», — сказал Эрдоган.

Говоря о намеченном на 7-8 июля саммите НАТО в Анкаре, турецкий президент указал, что «к нему проявляют огромный интерес не только союзники, но и весь мир». «В рамках комплексного подхода НАТО к безопасности мы оценим глобальные и региональные события, особенно в Украине, в Персидском заливе и в Палестине, — сказал он. — В этой связи мы продолжим оказывать необходимую поддержку вместе с Пакистаном и Катаром, а также другими дружественными и братскими странами, для реализации решения на постоянной основе вопроса о прекращении огня между США и Иран».

Эрдоган также указал, что в Анкаре «внимательно следят за атаками [Израиля] на Ливан, которые подрывают достигнутые договоренности». Говоря о действиях Израиля, он заявил, что Турция рассчитывает на поддержку со стороны членов НАТО в целях предотвращения провокаций Тель-Авива, «который не может терпеть стабильность в регионе и даже рассматривает ее как угрозу собственной безопасности». «Палестинская проблема лежит в основе напряженности на Ближнем Востоке. К сожалению, прочный мир в нашем регионе невозможен без прекращения оккупации и продолжающегося захвата земель Израилем», — добавил он.

Источник: ТАСС