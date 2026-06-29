США исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе

Режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном остается в силе, несмотря на недавний обмен сторон ударами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Прекращение огня действует. И мы надеемся, что сможем выработать [в процессе идущих с Ираном переговоров] хорошую сделку. Президент [США Дональд Трамп] подпишет такую [сделку], которая ставит на первое место интересы нашей страны», - сказала она в прямом эфире телекомпании Fox News.