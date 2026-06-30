Вышла за хлебом и не вернулась: в Сумгайыте ищут 20-летнюю девушку

В Сумгайыте без вести пропала 20-летняя Айсель Рустемли.

По данным «Qafqazinfo», 28 июня около 17:00 девушка вышла из своего дома в поселке Гаджи Зейналабдин за хлебом и не вернулась. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Родственники пропавшей обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Всех, кто видел Айсель или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом во 2-е отделение полиции Управления полиции города Сумгайыт.