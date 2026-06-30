Кейко Фухимори стала первой женщиной-президентом Перу

Кандидат от правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори одержала победу на президентских выборах в Перу.

Об этом 30 июня сообщило Национальное управление избирательных процессов (ONPE).

Согласно официальным данным ведомства, после обработки 100% избирательных бюллетеней Фухимори получила поддержку 9 223 396 граждан, что составило 50,135% голосов. Ее главный оппонент Роберто Санчес, представляющий политическую организацию «Вместе за Перу», набрал 49,865%. За него проголосовали 9 173 755 избирателей.

Фухимори стала первой женщиной в истории страны, которую избрали на высший государственный пост демократическим путем. В 2022 году должность президента заняла Дина Болуарте, однако она получила полномочия после того, как парламент отстранил от власти ее предшественника Педро Кастильо из-за попытки роспуска законодательного органа.

Источник: iz.ru