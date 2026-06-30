Эмин Амруллаев: Средний балл участников MİQ в сертификации достиг 51

Средний балл участников экзамена по приему на работу учителей (MİQ) при сертификации достиг 51.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии, "Сертификация: компетентный учитель – качественное образование".

По его словам, средний результат среди педагогов, не участвовавших в MİQ, составил 42 балла:

"По итогам предыдущего этапа сертификации 99% участников MİQ, набравших на вступительном экзамене 30 и более баллов, успешно прошли сертификацию. При этом 62% из них получили на сертификационном экзамене 51 балл и выше", - отметил министр.

Амруллаев также отверг утверждения о чрезмерной сложности сертификационных экзаменов.

"То, что средний результат по 60-балльной шкале по каждому предмету превышает 30 баллов, свидетельствует о том, что сертификационные экзамены не являются сложными. То, что экзамен кому-то кажется сложным, связано с их предметными знаниями. Если кому-то экзамен показался сложным, это связано с уровнем его предметных знаний. С самим экзаменом никаких проблем нет. Результаты показывают, что большинство учителей достигли удовлетворительного уровня подготовки, и статистика это подтверждает", - сказал он.