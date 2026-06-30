СМИ: двое бойцов КСИР погибли при нападении на западе Ирана

Двое бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погибли, еще двое получили огнестрельные ранения в результате нападения в провинции Керманшах, расположенной на западе исламской республики.

Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник в городе Паве. Подробности случившегося и личности нападавших выясняются, ведется расследование. В КСИР охарактеризовали случившееся как террористический акт.