В Азербайджане впервые запустят производство отечественной вакцины - ФОТО

Впервые в Азербайджане до конца текущего года планируется запустить производство отечественной ветеринарной вакцины.

Данные препараты, предназначенные для борьбы с бешенством, будут полностью азербайджанского производства.

Как передает 1news.az, об этом в совместном интервью Trend и телеканалу Xəzər TV заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, вакцина под названием «Rabisafe» производится на базе предприятия Института пищевой безопасности в Губе:

«Со следующего года Азербайджан будет проводить вакцинацию против бешенства как среди диких, так и среди домашних животных с использованием препаратов собственного производства. С этой целью, в частности для диких животных, вакцинация будет осуществляться с помощью приманок. Поскольку производимые вакцины полностью соответствуют международным стандартам, в будущем планируется их экспорт в другие страны».

Председатель также добавил, что в перспективе предусматривается производство и других препаратов для отраслей животноводства и птицеводства.

Гошгар Тахмазли отметил, что одним из важнейших мероприятий, запланированных на предстоящий период, является создание зон, свободных от ящура, на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике:

«В случае достижения этой цели, после проведения противоящурной вакцинации в зарегистрированных в данных зонах хозяйствах, станет возможным экспорт производимой животноводческой продукции в различные страны мира».

Отметим, что интервью с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли выйдет в эфир 30 июня в 20:00 на ресурсах Trend и Xəzər TV.