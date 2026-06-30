Шаг на сцену: воспитанники детских домов впервые стали участниками танцевального турнира - ФОТО - ВИДЕО

Воспитанники столичных детских домов впервые получили возможность выйти на танцпол ежегодного турнира по спортивным бальным танцам Buta Dance Cup наравне с остальными участниками.

Авторами и организаторами этого проекта стали Таира Пашаева, активно продвигающая спортивные танцы в Азербайджане, и Руслан Толмачев - чемпион страны по этому виду спорта и руководитель танцевального клуба Buta Dance.

Замысел проекта состоял в том, чтобы открыть детям, оставшимся без попечения родителей, доступ к миру спортивных танцев - не просто как к увлечению или способу занять свободное время, а как к занятию, способному многое дать для их развития. Через танцевальные движения ребята получают возможность обрести уверенность в себе, учатся дисциплине и самоорганизации, развивают музыкальность и чувство ритма, а также, что особенно важно для детей, растущих вне семьи, приобретают навык взаимодействия в паре и в команде, учатся доверять партнеру и нести ответственность не только за себя.

Реализацию замысла организаторы начали с обращения в Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, и заручившись поддержкой ведомства, они перешли к работе непосредственно с бакинскими детскими домами.

В рамках проекта для воспитанников детских домов в возрасте от 4 до 8 лет организовали серию мастер-классов. Поначалу планировалось отобрать в группу лишь наиболее одарённых ребят, но дети проявили такой живой интерес к занятиям, что организаторы отказались от идеи отбора и открыли двери для всех желающих.

«Многим детям проще выразить себя через движение, чем через слова. Именно поэтому мы рассматриваем танцы не как простую физическую нагрузку, а как инструмент развития ребенка и его адаптации в обществе» - отмечают в комментарии 1news.az авторы инициативы.

За месяцы подготовки дети шаг за шагом разучивали движения, постепенно собирая из них небольшие танцевальные связки, и к турниру подошли уже с полноценным номером, который можно было показать публике. Для большинства ребят сцена Buta Dance Cup стала первой в жизни, как и сам опыт участия в соревнованиях, с судьями, музыкой и волнением перед выходом.

«Дети выступили по-настоящему достойно. Это были не просто заученные движения - в каждом из них чувствовалась уверенность, собранность, желание не подвести себя и партнёра. И, конечно, желание заниматься дальше, продолжать развиваться в танцах. Поэтому, какими бы ни были итоговые результаты турнира, для нас главное другое: сам факт выхода этих ребят на паркет, перед судьями и зрителями, это уже большая победа и важный шаг для каждого из них» - рассказывают организаторы.

Подчеркнем, что особую роль в реализации проекта сыграли и воспитатели детских домов: именно они помогали наладить посещение тренировок, следили за тем, чтобы дети не пропускали занятия, и поддерживали их морально на всех этапах подготовки к турниру Buta Dance Cup.

«Мы надеемся, что на этом проект не закончится и получит продолжение. Со временем хотелось бы, чтобы он стал частью более масштабной и системной работы по поддержке детей, находящихся под государственной опекой. Такие программы дают ребятам возможность раскрыть свои способности, поверить в собственные силы и увидеть, что перед ними открыты самые разные пути для развития и роста» - подчеркивают организаторы.

Отметим, что особую глубину этому проекту придает и то, что он стал своего рода продолжением семейной истории, насчитывающей уже не одно поколение. Одна из организаторов инициативы, Таира Пашаева, - внучка Камала Гасанова, который еще в 1960-х годах открыл в Азербайджане первую школу бальных танцев и стоял у истоков популяризации этого искусства в стране. Так дело, начатое дедом более полувека назад, сегодня продолжает жить и развиваться в работе внучки -теперь уже с детьми, которым танец особенно нужен.

Фото: Sosial Xidmətlər Agentliyi