Эмин Амруллаев: «Учитель, работающий 5-6 часов в неделю, не приносит пользы ни ученику, ни самому себе»

Учителя, чей рабочий график составляет всего 5–6 часов в неделю, на самом деле работают исключительно ради сохранения статуса педагога.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на мероприятии «Сертификация 2026: компетентный учитель - качественное образование».

Министр поделился мнением о педагогах с низкой недельной учебной нагрузкой.

«Учитель, работающий 5–6 часов в неделю, трудится просто ради сохранения учительского статуса. Такой человек не приносит пользы ни ученику, ни нам, ни самому себе», - подчеркнул Эмин Амруллаев.

По словам министра, главная цель в сфере образования - это формирование профессионального, компетентного и полностью вовлеченного в процесс преподавательского состава, а также обеспечение качественного обучения школьников.