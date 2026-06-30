Эмин Амруллаев: В первую очередь необходимо заниматься со слабыми учениками

В ходе своего выступления на мероприятии «Сертификация 2026: компетентный учитель - качественное образование» министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул важность раннего вмешательства для повышения качества обучения школьников.

Как сообщает 1news.az, министр заявил, что в учебном процессе основное внимание должно быть сосредоточено на учащихся, показывающих слабые результаты.

По словам министра, если вовремя не оказать поддержку таким ученикам, в дальнейшем ликвидировать их отставание в учебе становится гораздо сложнее.

«В первую очередь необходимо заниматься со слабыми детьми. Иначе со временем наверстать упущенное будет уже невозможно», - подчеркнул Эмин Амруллаев.

В своем выступлении министр также затронул итоги сертификации учителей. Он отметил, что данный процесс позволил оценить уровень профессиональной подготовки педагогов.

«Благодаря сертификации мы убедились, что они способны дать образование современным детям», - заключил министр.