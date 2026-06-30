Заместитель начальника CГБ: Азербайджан готов сотрудничать с Арменией в вопросе пропавших без вести лиц

Определению судьбы наших граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, серьезно препятствуют чрезмерное загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами территорий за 30 лет оккупации, разрушение инфраструктуры, населенных пунктов, ландшафта, рельефа и даже кладбищ в результате вандализма, а также непредоставление армянской стороной сведений о местах захоронений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель начальника Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Шарафат Гасанов, выступая на проходящей 30 июня в Баку международной конференции «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести и укрепление сотрудничества».

Замначальника напомнил, что, несмотря на то, что высокопоставленные армянские военнослужащие, в том числе бывший заместитель министра обороны Армении, впоследствии депутат парламента Армении, генерал Гагик Мелконян, Самвел Бабаян и другие в интервью прессе после 44-дневной войны неоднократно заявляли о наличии информации о местах захоронения пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, эта информация до сих пор не предоставляется азербайджанской стороне: «Даже бывший заместитель министра обороны Армении, генерал Манвел Григорян в интервью журналистам, не таясь, признавался, что самолично удерживал азербайджанцев в плену. Мы считаем, что все это противоречит общепринятым принципам гуманизма и представляет угрозу нормам международного гуманитарного права. Азербайджан открыт миру в решении проблемы пропавших без вести, и мы еще раз заявляем о готовности сотрудничать с армянской стороной в этом направлении».

Шарафат Гасанов отметил, что с 2023 года в нашей стране проводятся международные мероприятия, посвященные проблеме пропавших без вести лиц. По его словам, в октябре этого года в рамках Бакинского диалога планируется проведение еще одной международной конференции, посвященной проблеме пропавших без вести.

Заместитель начальника отметил, что итоговые документы международных конференций, состоявшихся в Азербайджане в 2024 и 2025 годах, были распространены в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН: «Это – оценка, которую структуры ООН дают вниманию, уделяемому Азербайджаном вопросу пропавших без вести. Мы верим, что дискуссии, которые состоятся в рамках нынешней конференции, также будут способствовать укреплению международного сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести лиц».