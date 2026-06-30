В Баку трое пешеходов едва не погибли на пешеходном переходе - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям, которых призвал соблюдать правила при приближении к пешеходным переходам.

Пять правил, которые водители должны соблюдать при приближении к пешеходным переходам:

- Прежде всего обращать внимание на дорожные знаки;

- Снижать скорость при приближении пешеходов к переходу;

- Не прибегать к резкому торможению;

- Соблюдать безопасную дистанцию;

- Останавливаться и уступать дорогу пешеходам.

«Эти правила обязан соблюдать каждый водитель. В противном случае дорожно-транспортные происшествия с наездами на пешеходов будут неизбежны» - отмечается в обращении Центра интеллектуального управления транспортом.

Вместе с обращением Центр интеллектуального управления транспортом также опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован опасный инцидент на пешеходном переходе. На кадрах видно, как из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения трое пешеходов едва не оказываются под колесами автомобилей.