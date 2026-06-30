На двух пригородных маршрутах Баку начнут работать новые автобусы

По итогам конкурса на обслуживание пригородных автобусных маршрутов №214 и №214A с 1 июля эксплуатацию линий будет осуществлять новый перевозчик - ООО «Çinar-Trans».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

Маршрут №214 соединяет жилой массив «Şuşa şəhərciyi» в поселке Рамана с улицей Джамшида Нахчыванского, а маршрут №214A связывает улицу Фарруха Гаибова в том же поселке со станцией метро «Кёроглу».

На маршруте №214 будут курсировать 15 современных автобусов, а на маршруте №214A - 8 автобусов, оснащенных экологически чистой технологией CNG (работающих на сжатом природном газе).

Оплата проезда в автобусах осуществляется только в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 0,65 маната.

В AYNA подчеркивают, что в целях повышения комфорта пассажиров и обеспечения качественных и безопасных услуг по перевозке обновление автобусного парка остается одним из приоритетных направлений деятельности агентства.