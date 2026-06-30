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Общество

Можно ли в Азербайджане похоронить человека во дворе собственного дома?

Фаига Мамедова17:08 - Сегодня
Можно ли в Азербайджане похоронить человека во дворе собственного дома?

В редакцию 1news.az обратилась наша читательница с вопросом, который на первый взгляд может показаться неожиданным: можно ли похоронить человека во дворе его собственного дома или же погребение обязательно должно проходить на кладбище?

Наша читательница хотела, чтобы мы осветили тему, которая возможно будет интересна интересная многим.

Тема, согласитесь, достаточно деликатная и глубокая, требующая детального разъяснения как с религиозной точки зрения, так и с правовой.

Мы решили разобраться в ситуации и выслушали мнения экспертов.

Давайте в первую очередь рассмотрим мнение известного теолога Эльшада Мири. Как отметил теолог, в исламе нет конкретного и жесткого положения относительно того, где, на каком именно кладбище или в какой форме должен быть похоронен покойный. Священный Коран не затрагивает этот вопрос, поскольку его главная миссия - указывать истинный путь живым людям.

«К сожалению, в нашем обществе понятие религии зачастую ассоциируется исключительно со смертью, поминальными обрядами, чтением Корана и вопросами погребения. Поэтому, когда возникают подобные темы, первый вопрос всегда звучит так: «Что об этом говорит религия?». Хотя на самом деле религия не выносит конкретного предписания по этому поводу», - сообщил Э. Мири.

По его словам, при наличии официального разрешения со стороны государства человек при желании может быть похоронен как во дворе своего дома, так и на общественном кладбище или в семейном склепе. Ни одно из этих решений не является религиозным догматом - все это вопросы, связанные исключительно с обычаями и традициями конкретных народов.

«Поэтому я еще раз подчеркиваю, что в исламе и Коране нет каких-либо указаний относительно места захоронения умершего. Более того, в 70-м аяте суры «Ясин» прямо говорится, что Коран был ниспослан для того, чтобы предостерегать живых. То есть Книга не устанавливает каких-либо предписаний, решений или особых традиций, касающихся правил погребения умерших», - подытожил теолог.

За правовой оценкой вопроса мы обратились к юристу Эльмару Ибрагимову.

Как сообщил юрист, захоронение умершего на территории собственного двора законодательством Азербайджана не предусмотрено.

«Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О Правилах закладки и управления кладбищами», погребение умерших лиц осуществляется строго на кладбищах, выделенных местными органами исполнительной власти и предназначенных именно для этих целей. Закладка, управление и использование мест захоронения регулируются специальными санитарными, экологическими и градостроительными нормами», - пояснил Э. Ибрагимов.

Юрист также добавил, что, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, захоронение в жилых зонах и на приусадебных земельных участках считается недопустимым. Это продиктовано соображениями безопасности здоровья людей, охраны подземных вод и защиты окружающей среды.

Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, мы связались с Исполнительной властью Хатаинского района города Баку.

«Это абсолютно не соответствует законодательству. Законом четко определены соответствующие места для захоронений, и погребение граждан должно осуществляться исключительно там», - заявили в ведомстве.

Послесловие

Таким образом, рассмотрев этот нестандартный вопрос со всех сторон, можно сделать однозначный вывод, что единственным законным местом для упокоения остаются официальные кладбища.

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