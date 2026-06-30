В Баку временно меняется схема движения 7 автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами, проводимыми профильным ведомством, в столице вводится ограничение на движение транспортных средств на проспекте Гусейна Джавида (от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига) и на улице Айны Султановой (от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Метбуат).

Как передает 1news.az, об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, из-за вводимых ограничений движение регулярных автобусных маршрутов № 3, 6, 10, 18, 39, 77 и 206 временно организовано по проспекту Метбуат, а также улицам Мамеда Рагима, Гурбана Халилова и Алескера Алекперова.

Отметим, что по данным, распространенным сегодня Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, на определенных участках проспекта Гусейна Джавида и улицы Айны Султановой будут проведены работы по фрезерованию и укладке асфальта с целью обновления дорожного покрытия.

На проспекте Гусейна Джавида (на участке от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига) работы продлятся с 10:00 30 июня до 07:00 3 июля. В этот период планируется фрезерование дороги и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

На улице Айны Султановой (на участке от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Метбуат) обновление асфальтового покрытия будет осуществляться с 08:00 1 июля до 08:00 6 июля.