 В Баку временно меняется схема движения 7 автобусных маршрутов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку временно меняется схема движения 7 автобусных маршрутов

Фаига Мамедова16:35 - Сегодня
В Баку временно меняется схема движения 7 автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами, проводимыми профильным ведомством, в столице вводится ограничение на движение транспортных средств на проспекте Гусейна Джавида (от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига) и на улице Айны Султановой (от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Метбуат).

Как передает 1news.az, об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, из-за вводимых ограничений движение регулярных автобусных маршрутов № 3, 6, 10, 18, 39, 77 и 206 временно организовано по проспекту Метбуат, а также улицам Мамеда Рагима, Гурбана Халилова и Алескера Алекперова.

Отметим, что по данным, распространенным сегодня Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, на определенных участках проспекта Гусейна Джавида и улицы Айны Султановой будут проведены работы по фрезерованию и укладке асфальта с целью обновления дорожного покрытия.

На проспекте Гусейна Джавида (на участке от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига) работы продлятся с 10:00 30 июня до 07:00 3 июля. В этот период планируется фрезерование дороги и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

На улице Айны Султановой (на участке от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Метбуат) обновление асфальтового покрытия будет осуществляться с 08:00 1 июля до 08:00 6 июля.

Поделиться:
807

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования и.о. президента Венесуэлы

Политика

Байрамов обсудил с главой ICMP судьбу пропавших без вести азербайджанцев

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

Общество

В Азербайджане расширен перечень специальностей профобразования

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой в Говсане в пользование жителей передан новый общественный пляж - ФОТО

В Баку открылась красочная экспозиция Gulnar Art Studio под названием «Разные взгляды» - ФОТО

Киберполиция разоблачила в Баку преступную группу, организовавшую незаконные ставки через 1xBet – ВИДЕО

Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

15 манатов за парковку на два часа: цены в Шахдаге вызвали общественный резонанс

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с карт-операциями

Стала известна причина технических проблем с картами ряда азербайджанских банков

Последние новости

Тело Хаменеи доставят в Ирак для проведения отдельных церемоний прощания

Сегодня, 19:30

По инициативе Лейлы Алиевой в Говсане в пользование жителей передан новый общественный пляж - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Баку открылась красочная экспозиция Gulnar Art Studio под названием «Разные взгляды» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Байрамов обсудил с главой ICMP судьбу пропавших без вести азербайджанцев

Сегодня, 18:45

В доме иракского депутата нашли золотое нижнее белье - ФОТО

Сегодня, 18:30

Президент Польши собирается ограничить контакты с Зеленским - СМИ

Сегодня, 18:15

Подписано Коммюнике по итогам Первой встречи руководителей госструктур по делам религии стран ОТГ - ФОТО

Сегодня, 18:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования и.о. президента Венесуэлы

Сегодня, 17:45

Тегеран прокомментировал прошедший визит спикера парламента Ирана в Баку

Сегодня, 17:35

Киберполиция разоблачила в Баку преступную группу, организовавшую незаконные ставки через 1xBet – ВИДЕО

Сегодня, 17:29

Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Сегодня, 17:20

В Баку обновят автобусы на этих двух маршрутах

Сегодня, 17:20

В Гёйчае из упавшего в канал автомобиля извлечено тело водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:16

Утвержден меморандум с Эсватини о сотрудничестве в области создания передового механизма оказания госуслуг

Сегодня, 17:15

В Азербайджане снимают фильм о выдающемся архитекторе Аджеми Нахчывани - ФОТО

Сегодня, 17:13

Еврокомиссия исключает возможность возвращения ЕС к российскому газу

Сегодня, 17:11

Тегеран и Доха 1 июля могут начать обсуждение разблокировки иранских активов

Сегодня, 17:10

Иран начнет обсуждать с США итоговое соглашение после реализации меморандума

Сегодня, 17:09

Можно ли в Азербайджане похоронить человека во дворе собственного дома?

Сегодня, 17:08

Шалва Папуашвили назвал мирный процесс между Баку и Ереваном обнадеживающим

Сегодня, 16:50
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02