Еврокомиссия исключает возможность возвращения ЕС к российскому газу

Еврокомиссия (ЕК) исключает возвращение Евросоюза к российскому газу и продолжает подготовку полного запрета на закупки российской нефти, несмотря на энергетический кризис. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о возможности возврата к российскому газу на фоне высоких цен на энергоносители в ЕС, она заявила: «Нет, это невозможно, поскольку этот закон (торговый запрет странам ЕС закупать российский газ – ред.) уже действует. Только в этом месяце вступил в силу запрет на новые контракты по трубопроводному газу и краткосрочные поставки. В январе и сентябре следующего года будут пройдены новые этапы (полного запрета всех поставок из России – ред.). И Еврокомиссия на политическом уровне заявила предельно ясно, что не намерена возвращаться к российскому газу и, наоборот, намерена от него полностью отказаться», - сказала она.

Представитель комиссии напомнила о планах ввести аналогичный запрет на российскую нефть. ЕК продолжает его подготовку и сообщит по итогам «в соответствующее время», добавила она.

Источник: ТАСС