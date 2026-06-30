Тегеран прокомментировал прошедший визит спикера парламента Ирана в Баку

Использование потенциала дипломатии для разъяснения позиций, а также для укрепления отношений Ирана с другими странами имеет для официального Тегерана важное значение, заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. Так он прокомментировал визит на прошлой неделе спикера парламента ИРИ Мохаммада Багера Галибафа в Баку для участия в заседании парламентов стран-членов Организации исламского сотрудничества.

«Эта поездка носила многосторонний характер и была направлена ​​на участие в международной встрече. Использование потенциала дипломатии и парламентской дипломатии для разъяснения позиций, а также для укрепления отношений Исламской Республики Иран с другими странами имеет для нас большое значение», - сказал дипломат.

Он отметил, что Тегеран всегда использует такие возможности многосторонних встреч для разъяснения иранской позиции, особенно в условиях, когда регион в настоящее время сталкивается с беспрецедентной нестабильностью из-за действий США и Израиля.

«Поэтому мы считаем, что эта встреча и участие в ней были успешными и помогли разъяснить и выразить позиции Исламской Республики Иран в отношении событий в регионе Западной Азии», - подчеркнул Багаи.

Источник: ИРНА