Президент Польши собирается ограничить контакты с Зеленским - СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает вариант с ограничением контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским «из-за прославления им бандеровцев».

Об этом сообщила газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в президентском дворце.

По их данным, такое решение может стать ответом «на шаги Зеленского по созданию пантеона украинских героев и возможному внесению в него лидера украинских националистов Степана Бандеры». Навроцкий может представить свою позицию 11 июля - в государственный день памяти жертв Волынской резни, - отмечает неназванный политик из окружения польского лидера.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия) одному из подразделений ВСУ. В ответ на это решение польский лидер лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. В свою очередь, Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а также объявил о создании пантеона украинских героев.