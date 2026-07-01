В Венесуэле после землетрясения спасли более 6 тыс. человек

После разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня, в Венесуэле удалось спасти более 6 тыс. человек и оказать помощь десяткам тысяч семей.

Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Был спасен 6 461 человек, а помощь оказана 80 870 семьям", - заявил он.

По словам Родригеса, медицинскую помощь в больницах и полевых лагерях получают 28 380 пострадавших.

Он также сообщил, что в ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют более 26 тыс. военнослужащих, 15 467 волонтеров и 3 660 спасателей из зарубежных стран.