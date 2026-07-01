ВВС Турции сопроводили польский лайнер из-за ошибочного сообщения об угоне

Пассажирский самолет польской авиакомпании LOT благополучно приземлился в Болгарии после инцидента, вызвавшего тревогу из-за возможного угона, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Самолет, выполнявший рейс из Варшавы в Тель-Авив, передал международный аварийный код 7500, обозначающий захват воздушного судна, находясь в воздушном пространстве Болгарии. После этого, при входе в воздушное пространство Турции, турецкие власти привели в действие международные процедуры авиационной безопасности и подняли в воздух два истребителя F-16, которые сопровождали лайнер на всем протяжении его полета над территорией страны.

Хотя экипаж сообщил, что на борту не происходит ничего чрезвычайного, турецкие власти продолжали внимательно следить за развитием ситуации.

После координации с болгарскими властями самолету было разрешено вновь войти в воздушное пространство Турции, чтобы затем получить разрешение на посадку в аэропорту Бургаса (Болгария). Истребители F-16 сопровождали воздушное судно до момента его выхода из турецкого воздушного пространства.

В ответ на сигнал тревоги военно-воздушные силы Болгарии и Израиля также подняли в воздух истребители. Израиль направил два самолета после того, как лайнер на короткое время потерял связь над Средиземным морем.

Польская авиакомпания LOT в своем первоначальном заявлении сообщила, что причиной инцидента стала ошибка пилота, который по ошибке передал неправильный аварийный код. Никакого захвата самолета на самом деле не было.

В авиакомпании также уточнили, что рейс выполнялся болгарской авиакомпанией Electra Airways, а после инцидента маршрут был изменен из-за ограничений по рабочему времени экипажа.

Турецкие власти заявили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию в координации со всеми заинтересованными сторонами.

Код 7500 является международным сигналом, используемым для сообщения об угоне или ином незаконном вмешательстве, поэтому его передача вызвала скоординированную реакцию сразу нескольких государств.

Источник: Yeni Şafak