Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана  

США полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом заявил глава иранской переговорной группы в диалоге с США, спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские силы по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон.

"Да... вы видели, что Трамп об этом объявил, даже 30 дней не прошло (как это предполагалось меморандумом – ред.)", – сказал Галибаф в эфире иранского телевидения, отвечая на вопрос, сняли ли США морскую блокаду с Ирана полностью.

Он подчеркнул, что сейчас проход для иранских торговых судов и танкеров свободен, никаких препятствий при пересечении Оманского залива не возникает.

По словам Галибафа, с момента снятия морской блокады Ирану удалось экспортировать более 40 млн баррелей нефти.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

Источник: РИА Новости