Умер звезда «Гарри Поттера» - ФОТО

Британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Храброе сердце», скончался 20 июня в возрасте 82 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, причина смерти актера пока не раскрывается.

В фильме «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1», вышедшем в 2010 году, М.Бирн сыграл пожилого Геллерта Грин-де-Вальда. Позже эту роль в серии фильмов «Фантастические твари» исполнил Джонни Депп.

Широкую известность актеру также принесли роли нациста Фогеля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и капитана Смайта в картине «Храброе сердце».

Майкл Бирн родился в Лондоне и начал актерскую карьеру в 1960-х годах. Он выступал на сцене Национального театра под руководством Лоренса Оливье, а затем активно снимался в кино и на телевидении. За более чем семь десятилетий творческой деятельности М.Бирн сыграл свыше 170 ролей.

Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1»