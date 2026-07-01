Эрдоган отреагировал на признание Израилем т.н. «геноцида армян»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал решение израильского правительства одобрить резолюцию по признанию так называемого «геноцида армян».

«Мы полностью отвергаем клевету в адрес нашей страны со стороны преступной сети, на руках которой кровь 75 000 невинных жителей Газы, главным образом детей и женщин», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны.

Он напомнил, что в истории Турции есть факт предоставления приюта тем, кто бежал, спасаясь от нацистских преследований: «В нашей истории нет геноцида, массовых убийств, угнетения и колониализма. В нашей тысячелетней славной истории есть лишь справедливость и сострадание. Есть традиция протягивания руки помощи всем угнетенным, независимо от их вероисповедания, происхождения или идентичности. Есть добродетель защиты тех, кто бежал от инквизиции и нацистских преследований. Есть достойная позиция наших героических предков, которые говорили: «Я отрекусь от своего трона, я откажусь от своей короны, но я не выдам тех, кто нашел убежище в моем государстве». Те, кто клевещет на Турцию и турецкий народ, чтобы скрыть свои преступления в Газе, знают об этом лучше всего, для этого им достаточно обратить взор на свою собственную историю», — сказал он.