 Эрдоган отреагировал на признание Израилем т.н. «геноцида армян» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Эрдоган отреагировал на признание Израилем т.н. «геноцида армян»

First News Media10:10 - Сегодня
Эрдоган отреагировал на признание Израилем т.н. «геноцида армян»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал решение израильского правительства одобрить резолюцию по признанию так называемого «геноцида армян».

«Мы полностью отвергаем клевету в адрес нашей страны со стороны преступной сети, на руках которой кровь 75 000 невинных жителей Газы, главным образом детей и женщин», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны.

Он напомнил, что в истории Турции есть факт предоставления приюта тем, кто бежал, спасаясь от нацистских преследований: «В нашей истории нет геноцида, массовых убийств, угнетения и колониализма. В нашей тысячелетней славной истории есть лишь справедливость и сострадание. Есть традиция протягивания руки помощи всем угнетенным, независимо от их вероисповедания, происхождения или идентичности. Есть добродетель защиты тех, кто бежал от инквизиции и нацистских преследований. Есть достойная позиция наших героических предков, которые говорили: «Я отрекусь от своего трона, я откажусь от своей короны, но я не выдам тех, кто нашел убежище в моем государстве». Те, кто клевещет на Турцию и турецкий народ, чтобы скрыть свои преступления в Газе, знают об этом лучше всего, для этого им достаточно обратить взор на свою собственную историю», — сказал он.

Поделиться:
368

Актуально

Общество

В Азербайджане выпал снег

Политика

Кыргызстан ведет переговоры с Азербайджаном об импорте топлива

Xроника

Ильхам Алиев направил поздравление президенту Сомали

Общество

Изменилась стоимость BakıKart

В мире

СМИ: Залужный сообщил Зеленскому о планах баллотироваться в президенты

Ереван и Тбилиси укрепляют взаимодействие в сфере безопасности

Зеленский заявил о новом ударе по НПЗ в Уфе и подтвердил удар по ГПЗ в Пензе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Жара в Испании унесла свыше тысячи жизней в июне

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Во Франции зафиксировали более 1000 дополнительных смертей из-за жары

В доме иракского депутата нашли золотое нижнее белье - ФОТО

Князь Монако прокомментировал покушение на украинского олигарха - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 188 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку пройдет вечер чемпионов по боксу

Сегодня, 12:04

В Азербайджане выпал снег

Сегодня, 11:59

В Азербайджане изменят правила использования средств на депозитных счетах НДС

Сегодня, 11:55

СМИ: Залужный сообщил Зеленскому о планах баллотироваться в президенты

Сегодня, 11:53

Кыргызстан ведет переговоры с Азербайджаном об импорте топлива

Сегодня, 11:50

«Prius» застрял на лестнице, а пустая тележка покатилась и врезалась в такси - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Канады

Сегодня, 11:40

Роналд Куман подал в отставку после вылета Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026

Сегодня, 11:37

Ереван и Тбилиси укрепляют взаимодействие в сфере безопасности

Сегодня, 11:33

Ильхам Алиев направил поздравление президенту Сомали

Сегодня, 11:30

Зеленский заявил о новом ударе по НПЗ в Уфе и подтвердил удар по ГПЗ в Пензе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

Изменилась стоимость BakıKart

Сегодня, 11:10

Жара в Испании унесла свыше тысячи жизней в июне

Сегодня, 11:05

Пользователям Biletim.az стала доступна новая функция покупки билетов

Сегодня, 10:55

Уроженец Азербайджана погиб при ударе беспилотника в Сумской области Украины - ФОТО

Сегодня, 10:50

В ИВ Баку прокомментировали слухи о сносе жилого дома в Ясамальском районе

Сегодня, 10:48

На Землю может обрушиться самая сильная магнитная буря 

Сегодня, 10:40

В партии Пашиняна началось «распределение» должностей

Сегодня, 10:27

В Хачмазе сгнил урожай черешни, который некому продать - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

Лейла Алиева ознакомилась с работами, проводимыми в парке имени Мухаммеда Физули в городе Шеки - ФОТО

Сегодня, 10:17
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02