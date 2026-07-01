Лейла Алиева ознакомилась с работами, проводимыми в парке имени Мухаммеда Физули в городе Шеки - ФОТО

30 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в шекинском городском парке культуры и отдыха имени Мухаммеда Физули.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь Лейла Алиева была проинформирована о восстановительных и реконструкционных работах, которые будут проведены на территории.

Сообщается, что в парке, заложенном в 1951 году, предусматривается проведение ряда капитальных работ по восстановлению и реконструкции.

Отмечается, что на территории парка в свое время также функционировал «Летний театр», который являлся самым любимым местом отдыха жителей и гостей города, где периодически выступали музыкальные и театральные коллективы, известные деятели культуры и искусства. Было доведено до внимания, что в «Летнем театре», рассчитанном на 1800 зрительских мест, в 1975-1980 годах проходили выступления выдающегося азербайджанского эстрадного и оперного певца Рашида Бейбутова, Народной артистки Зейнаб Ханларовой, Азербайджанского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера и композитора Ниязи, а в 1981 году демонстрировались спектакли театральных коллективов с участием Насибы Зейналовой и Гаджибабы Багирова. Также в 1982-1995 годах здесь проводились концерты известных ханенде и певцов Алибабы Мамедова, Махаббата Казымова, Мамедбагира Багирзаде, Мелекханым Эйюбовой, Нисы Гасымовой, Сахавата Мамедова, Заура Рзаева и других.

В рамках ремонтных работ, проводимых на территории парка, бюст гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули был вывезен из парка, отреставрирован и вновь установлен в этом месте отдыха.

Отмечается, что в ходе восстановительных работ главная цель заключается в том, чтобы отреставрировать фрески, произведения местных скульпторов, театр и вновь вернуть сюда зрителей и превратить парк в место семейного отдыха.