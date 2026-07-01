В партии Пашиняна началось «распределение» должностей

В партии Гражданский договор началось «распределение» должностей в парламенте нового созыва, пишет «Грапарак».

По данным издания, на пост руководителя парламентской фракции претендует глава аппарата партии Арусяк Манавазян. Газета отмечает, что она курирует финансовые вопросы партии и считается «ушами и глазами», то есть одним из наиболее доверенных лиц премьер-министра Никола Пашиняна.

В то же время в кулуарах идут разговоры о том, что сам премьер хочет видеть на посту руководителя фракции экс-посла Лилит Макунц. Последняя изначально рассматривалась в качестве претендента на пост спикера парламента, но как отмечает газета, эту должность получит Рубен Рубинян. В правящей команде уверены, что выбор в пользу Рубиняна связан исключительно с внешним фактором, учитывая в первую очередь его работу в качестве спецпредставителя на переговорах с Турцией.

Также внутри «ГД» обсуждается возможность смещения Андраника Кочаряна с поста главы комиссии по обороне и назначения его нынешнего заместителя Армена Хачатряна.