В ИВ Баку прокомментировали слухи о сносе жилого дома в Ясамальском районе

В Исполнительной власти Ясамальского района опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о якобы незаконном сносе жилого дома по адресу: улица Б. Сафароглу, 78.

Как сообщили 1news.az в ИВ района, данные утверждения не соответствуют действительности. Речь идет об аварийном здании, срок эксплуатации которого уже истек.

В рамках официального процесса оценки и переселения жителей, проводимого профильной комиссией, собственнице квартиры Татьяне Агафоновой было предложено освободить жилье. Однако женщина потребовала за свое имущество сумму, которая многократно превышает его реальную рыночную стоимость.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что помимо площади, официально оформленной выпиской из госреестра (купчей), гражданка фактически пользовалась незаконной пристройкой.

«Данная конструкция негативно влияет на конструктивную прочность здания и усугубляет его аварийное состояние. В настоящее время ведутся работы по демонтажу именно этой незаконно возведенной пристройки, а не самого жилого дома», - подчеркнули в ведомстве.

В исполнительной власти также напомнили, что на территории бывшей «Советской» сейчас планомерно ведутся работы по сносу ветхих строений, чей срок эксплуатации подошел к концу. Переселение граждан осуществляется строго с выплатой денежных компенсаций, соответствующих рыночным ценам.

После того как процесс сноса и расселения будет полностью завершен, на освободившейся территории планируется провести масштабное благоустройство. Проект также включает в себя ремонт и реставрацию расположенных здесь исторических зданий.