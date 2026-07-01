Пользователям Biletim.az стала доступна новая функция покупки билетов

С целью повышения удобства пользователей портала Biletim.az в мобильное приложение была добавлена еще одна функция.

Теперь при покупке билетов через сайт или приложение Biletim.az пользователи могут одновременно приобрести электронные билеты в обоих направлениях - туда и обратно, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Ранее через портал была доступна покупка билета только в одну сторону - новая функция позволит пользователям удобнее планировать поездки и быстрее оформлять покупку билетов.

Напомним, ранее пользователям портала была предоставлена возможность изменить выбранное место в уже приобретенном билете, а также заменить время отправления на другое по тому же маршруту. Кроме того, при входе на портал стала доступна функция авторизации через myGov ID, благодаря которой пользователи могут быстро войти в систему без необходимости вручную указывать при регистрации имя, фамилию, дату рождения и другие персональные данные.

Отметим, что в настоящее время на портале Biletim.az можно приобрести билеты по 94 направлениям в 58 населенных пунктов. К системе подключены 418 транспортных средств, обслуживающих 370 рейсов.