Жара в Испании унесла свыше тысячи жизней в июне

Свыше 1 тыс. случаев смерти в июне 2026 года в Испании связали с жаркой погодой.

Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности.

Ранее газета El Pais со ссылкой на предварительные сведения передавала о 900 случаях. Отмечается, что в первый летний месяц средняя температура на материковой части королевства составила 23,2 градуса. В результате прошлый месяц стал вторым самым теплым июнем за всю историю наблюдений испанского государственного метеорологического агентства, которые ведутся с 1961 года. Самым жарким признан первый летний месяц 2025 года с 23,6 градусами.

Наблюдения, связанные со смертностью из-за высоких температур, ведутся с 2015 года. Ранее наибольшее число случаев — 1 тыс. — было зафиксировано в 2017 году.

Сейчас в ряде регионов страны снова объявлено погодное предупреждение из-за жары, которая может превышать 40 градусов.

Источник: ТАСС