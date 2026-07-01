Роналд Куман подал в отставку после вылета Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026

Роналд Куман принял решение покинуть пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после поражения команды в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера национальной сборной Нидерландов", - написал он.

Нидерланды уступили Марокко по пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, пенальти – 2:3). На групповом этапе сборная Нидерландов выиграла группу, в которой выступала с командами Швеции, Японии и Туниса. На этой стадии нидерландцы обыграли шведов (5:1) и тунисцев (3:1), а также сыграли вничью с японцами (2:2).

Куману 59 лет, он руководит сборной Нидерландов с апреля 2023 года. Ранее специалист был главным тренером национальной команды с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионаты Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м. На первом из них команда завершила борьбу в 1/8 финала, на втором - дошла до полуфинала.

В качестве главного тренера Куман трижды выиграла чемпионат Нидерландов с ПСВ и "Аяксом". Последним местом работы Кумана до того, как он возглавил сборную Нидерландов, была "Барселона", с которой он завоевал Кубок Испании в 2021 году.