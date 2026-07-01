«Prius» застрял на лестнице, а пустая тележка покатилась и врезалась в такси - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Автомобиль марки Toyota Prius застрял прямо на лестнице. Прохожие и очевидцы пытались помочь водителю спустить машину.

Примечательно, что буквально там же зафиксировали еще один инцидент: на этот раз в такси врезалась пустая тележка из супермаркета.

Представляем данные кадры: