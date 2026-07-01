«Prius» застрял на лестнице, а пустая тележка покатилась и врезалась в такси - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Автомобиль марки Toyota Prius застрял прямо на лестнице. Прохожие и очевидцы пытались помочь водителю спустить машину.
Примечательно, что буквально там же зафиксировали еще один инцидент: на этот раз в такси врезалась пустая тележка из супермаркета.
Представляем данные кадры:
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