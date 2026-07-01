СМИ: Залужный сообщил Зеленскому о планах баллотироваться в президенты

Экс-главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты, если выборы пройдут осенью.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, на Банковой экс-главкома ВСУ отговаривали от президентских амбиций.

По данным издания, Залужного вызвали в Киев из Британии. Бывший военный, как известно, занимает пост посла Украины в Великобритании.

Ранее СМИ неоднократно писали, что бывший главком ВСУ считается главным конкурентом Зеленского. Сообщалось, что политик налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками.