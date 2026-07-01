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Общество

В Азербайджане выпал снег

Фаига Мамедова11:59 - Сегодня
В Азербайджане выпал снег

На некоторых участках Шахдага, расположенных на высоте более 3500 метров, зафиксирован снегопад. 

Как передает 1news.az, по данным Национальной службы гидрометеорологии на 11:00 1 июля, на большей части территории страны наблюдаются грозы, временами идут дожди. 

В некоторых местах осадки носили ливневый характер, были интенсивными и сильными. 

Количество выпавших осадков составило: в Шеки - 46 (76 % месячной нормы), в Огузе - 36 (54 % месячной нормы), в Гёйчае - 20 (93 % месячной нормы), в Агдаме - 16 (55 % месячной нормы), в Габале - 15, в Кахе (Сарыбаш) - 13, в Евлахе - 12 (57 % месячной нормы), в Мингячевире - 10 (50 % месячной нормы), в Хызы - 8, в Загатале и Кюрдамире - 7 (52 % месячной нормы), в Гедабее - 7, в Горанбое, Шахдаге и Шамахе - 6, в Халтане и Тертере - 5, в Лянкарани, Гобустане, Хыналыге, Балакяне и Гёйгёле - 4, в Агстафе, Грызе, Астаре и Имишли - 3, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Барде, Зардабе, Шамкире, Товузе, Джебраиле и Дашкесане - 2, в Нафталане, Губе, Гусаре, Бейлагане, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.

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