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Названы ключевые темы саммита НАТО в Анкаре

First News Media12:13 - Сегодня
Названы ключевые темы саммита НАТО в Анкаре

Цифровая трансформация НАТО, использование искусственного интеллекта в обороне, повышение уровня противодействия киберугрозам в целом станут одними из ключевых тем саммита Североатлантического альянса в Анкаре 7-8 июля.

Об этом сообщила газета Türkiye, отметив, что в этом контексте особое внимание будет уделено технологическому развитию Китая.

Как отмечает издание, КНР в стратегических документах НАТО определяется как технологический и стратегический конкурент, хотя и не рассматривается напрямую как военный противник. Однако именно его технологический рост находится под пристальным вниманием большинства стран альянса. В этом контексте НАТО, пишет Türkiye, разрабатывает совместные проекты по защите критически важных коммуникационных систем, усилению защиты сферы данных и снижению зависимости от импорта в стратегических технологиях.

В связи с этим предполагается, что саммит лидеров НАТО в Анкаре должен стать одним из главных мероприятий, которые определят процесс цифровой трансформации альянса. Как ожидается, будут обсуждаться темы развития систем обороны на основе искусственного интеллекта, кибербезопасности, технологического сотрудничества внутри НАТО в оборонной промышленности. Пройдут дискуссии о повышении устойчивости цифровой инфраструктуры в странах альянса и совершенствовании возможностей совместных действий против угроз нового поколения, отмечает издание.

Эти вопросы будут обсуждаться в том числе и в контексте увеличения общих расходов на оборону, о чем альянс договорился на прошлом саммите в Гааге. Другие вопросы стратегического характера также будут в центре повестки саммита. Это и украинский конфликт, и ситуация вокруг Ирана, а также тема повышения обороноспособности Европы и усиления сотрудничества в оборонной промышленности, пишет газета.

Турция же, как отмечает издание, имеет критически важное значение для безопасности восточных и южных флангов альянса. Ее ВПК способен внести вклад в технологически ориентированную трансформацию НАТО. Поэтому в рамках саммита в Анкаре пройдет и отдельный форум оборонной промышленности, целью которого является усиление взаимодействия между странами - членами НАТО в вопросах производства, интеграции и поставок вооружения.

Источник: ТАСС

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