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В Азербайджане за 6 месяцев зафиксировано 52 землетрясения магнитудой выше 3

First News Media12:15 - Сегодня
В Азербайджане за 6 месяцев зафиксировано 52 землетрясения магнитудой выше 3

С начала года (с 1 января по 1 июля 2026 года - ред.) в Азербайджане зафиксировано 59 землетрясений магнитудой выше 3.

Согласно расчетам Report на основе данных, последовательно публикуемых на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы, магнитуда 52 подземных толчков составила 3 и выше, пяти - 4 и выше, а двух - 5 и выше.

Толчки, произошедшие за указанный период, были зафиксированы в Каспийском море, Губе, Гусаре, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Габале, Шеки, Астаре, Билясуваре, Лерике.

Кроме того, за последние 6 месяцев произошло два оползня.

Отметим, что данная статистика относится только к подземным толчкам магнитудой 3 и выше. Сейсмическими станциями центра ежедневно фиксируется 10–20, а иногда и больше крайне слабых толчков, которые не достигают поверхности земли.

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