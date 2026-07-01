Кац ввёл санкции против криптокошельков КСИР, связанных с «Хезболлой»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал санкционные ордера против 37 цифровых кошельков, которые, по данным министерства обороны, использовались иранским "Корпусом стражей исламской революции" для финансирования ливанской террористической организации "Хезболла".

Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом при министерстве обороны совместно с израильским разведывательным сообществом выявил инфраструктуру финансирования, основанную на использовании криптовалют. По данным минобороны, через нее КСИР переводил средства, предназначенные для террористической деятельности.

Общий объем средств, связанных с выявленными цифровыми кошельками, превышает 24 млн шекелей. В министерстве обороны заявляют, что санкции направлены на блокирование финансовых каналов, через которые Иран поддерживает "Хезболлу" и другие террористические структуры.

Источник: yenisafak.com