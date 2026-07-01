Банки Армении стали ограничивать внесение рублей на счета

Банки стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с июня стали ужесточать условия внесения наличных рублей на счета, пишет РБК.

Некоторые банки Армении вовсе приостановили операции с наличными рублями, в том числе их внесение на счета, но безналичные расчеты продолжают осуществлять на прежних условиях.

В Беларуси по меньшей мере восемь кредитных организаций ввели комиссию за такую операцию в размере 2–5%. Это Альфа-банк, Беларусбанк, БелВЭБ, БНБ-банк, МТБанк, Сбер Банк, Технобанк и Цептер Банк, пишет издание.

В Казахстане «Центркредит» (БЦК) также ввел 5-процентную комиссию за прием наличных через кассы, терминалы и банкоматы. В Кыргызстане аналогичную ставку для переводов по SWIFT установил Экоисламикбанк.

Собеседники РБК на финансовом рынке отметили, что банки ЕАЭС столкнулись с избытком российской национальной валюты. Так, по данным Нацбанка Казахстана, в апреле обменные пункты республики приобрели 6,5 млрд руб. на 39,8 млрд тенге, а в мае — 4,7 млрд руб. на 30 млрд тенге. Обработка наличности требует хранения, перевозки и проверки подлинности, а спрос на рубли за рубежом зачастую отсутствует, что делает такие операции невыгодными для местных банков.

Между тем с 1 апреля действует указ президента РФ, ограничивающий вывоз наличных в страны ЕАЭС суммой свыше $100 тыс. Федеральная таможенная служба объясняла ужесточение ростом случаев вывоза крупных рублевых сумм.