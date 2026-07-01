В Дохе проходят непрямые технические переговоры Ирана и США

Непрямые технические переговоры Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана проходят в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

"Непрямые технические переговоры США и Ирана проходят в Дохе. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников", — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.