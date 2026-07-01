В Хачмазе перезахоронен шехид I Карабахской войны Ярмамед Нуриев - ФОТО

Останки шехида Ярмамеда Нуриева, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, переданы семье в селе Кёхне Худат Хачмазского района.

Как сообщает Report, после церемонии прощания с шехидом его останки были преданы земле на сельском кладбище.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица района, представители общественности.

Отметим, что Ярмамед Магсуд оглу Нуриев родился 29 декабря 1961 года в селе Кёхне Худат Хачмазского района. Он пропал без вести в декабре 1993 года во время ожесточенных боев на Джебраильском направлении.