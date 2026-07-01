В Ереване заявили о заинтересованности в сохранении диалога с Москвой

Армения заинтересована в сохранении диалога с Россией, и в ближайшее время ожидаются двусторонние контакты.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.

"Мы заинтересованы в диалоге, заинтересованы в продолжении наших отношений, и в ближайшее время будут контакты", — сказал армянский дипломат на просьбу прокомментировать текущее состояние армяно-российских отношений.

29 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

В конце мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Пашинян заявил, что не считает ограничения на ввоз армянских товаров в Россию санкциями.