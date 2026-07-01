MEDİA объявило победителей конкурса по поддержке печатных СМИ
Представлены результаты конкурса, объявленного в рамках проекта по поддержке субъектов печатных СМИ.
Опубликованы результаты конкурса, организованного Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) с целью содействия развитию субъектов печатных средств массовой информации, укрепления их экономической независимости, совершенствования их деятельности, а также реализации проектов, имеющих важное значение для государства и общества.
По результатам конкурса победителями признаны 16 общественно-политических печатных изданий, со списком которых можно ознакомится ниже.
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