Разъяснение замглавы МИД Армении: будет ли реализация TRIPP соответствовать правилам ЕАЭС?

На данный момент проект TRIPP реализуется в формате Республика Армения — Соединенные Штаты Америки, заключено соглашение и сейчас находится на стадии реализации.

Об этом заявил в беседе с журналистами в Национальном Собрании 1 июля заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

Журналисты отметили, что российская сторона ставит под сомнение эффективность TRIPP без участия России. На вопрос, для официального Еревана может быть приемлемым вовлечение Москвы в TRIPP в каком-либо формате, Сафарян ответил: «Не хотел бы заниматься какими-либо спекуляциями, говоря сейчас что-то о будущем. Думаю, не стоит».

На вопрос, будет ли реализация TRIPP соответствовать правилам ЕАЭС, замминистра ответил утвердительно. «На данный момент Республика Армения является членом ЕАЭС, и действуют транзитные правила ЕАЭС. Таможенное регулирование ЕАЭС осуществляют наши таможенные органы, так что мы не видим здесь проблемы. На данном этапе никаких вопросов не возникает», — заключил Сафарян.

Источник: news.am