Матвиенко назвала сложной ситуацию с горюче-смазочными материалами в России

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность, что правительство решит проблему с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и дала поручение сенаторам держать на контроле вопрос обеспечения дизельным топливом аграрно-промышленного комплекса.

"Меры принимаются, я не буду детали сейчас раскрывать. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создает понятно кто и специально создает", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

По ее словам, действительно, ситуация сложилась непростая.

"Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить ситуацию. Нужно время. Я уверена, что ситуация будет исправлена и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются", - подчеркнула она.

Матвиенко поручила своему первому заместителю Андрею Яцкину и комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию "на отдельном контроле держать вопрос обеспечения дизельным топливом в первую очередь аграрно-промышленного комплекса".

Так спикер отреагировала на выступление сенатора Виктора Кресса, который по просьбе аграриев поднял вопрос "катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами".

"Наверное, в этих условиях будет правильным в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, необходимо контролировать и цены в этой сфере. "Есть компании, которые устанавливают цену такую: чтобы купить литр горючего, надо продать пять литров молока", - сказал Кресс.

"Сегодня идет уборка урожая на юге страны, у нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе в последние годы всей страной", - отметил сенатор.

Матвиенко в свою очередь поблагодарила Кресса за то, что он поднял этот вопрос, но призвала "не преувеличивать драматизацию".

"Вы правы, идет уборка урожая и мы не имеем права допустить серьезных срывов. Тем более что работники сельского хозяйства прилагают все силы, чтобы в этих непростых условиях сохранить урожай, нарастить объемы сельхозпродукции. Здесь должно быть твердое плечо государства", - сказала она.

"Надо не драматизировать, не охать-ахать, а искать решение", - заключила спикер.

Источник: Интерфакс