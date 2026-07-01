В этот день состоится повторный экзамен по I и III группам специальностей

5 июля состоится приёмный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как передает 1news.az, по данным, опубликованным на официальном сайте Государственного экзаменационного центра, экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкарани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

С 25 июня участники могут распечатать «Пропускной лист на экзамен» на сайте Государственного экзаменационного центра. В «Пропускном листе на экзамен» указаны дата, город (район) проведения экзамена, здание, зал, время начала, время прибытия абитуриента в здание проведения экзамена и другие сведения.

Ещё раз доводим до сведения абитуриентов, что экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 - пропускной режим завершается, и прибывшие после этого времени участники в здание проведения экзамена не допускаются.

Для обеспечения комфортного входа участников в здание установлены различные графики прибытия, и это время указано в пропускном листе экзаменуемого. В связи с этим рекомендуется прибывать к зданию проведения экзамена строго во время, указанное в пропускном листе.

Абитуриенты должны иметь при себе на экзамене следующие документы:

Пропускной лист на экзамен;

Оригинал документа, удостоверяющего личность: а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников, не достигших 16 лет) - удостоверение личности; б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения на проживание, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, в удостоверениях личности которых нет фотографии, наряду с другими документами должны представить справку с места учебы с вклеенной фотографией (на справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см и заверяется печатью).

Всего в городах и районах проведения экзаменов выделено 172 здания и 3074 экзаменационных зала.

К управлению экзаменационным процессом привлечены 172 общих руководителя экзамена, 491 руководитель экзамена, 3808 преподавателей-контролеров, 554 сотрудника пропускного режима и 172 представителя по зданиям.

Предусмотрено участие 41 622 абитуриентов, из которых 18 908 сдают экзамен по II группе специальностей, а 22 714 - по III группе.

В экзамене также примут участие 67 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (лица с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другие). Для их удобства в зданиях проведения экзаменов выделены специальные залы, а лицам с нарушениями зрения (при установленном нарушении функций организма на уровне 81–100%) назначены индивидуальные помощники (контролеры).

Созданы необходимые условия для беспрепятственного входа и передвижения абитуриентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в зданиях и залах. Кроме того, для контролеров, закрепленных за участниками с ограниченными возможностями здоровья, были проведены специальные тренинги.

В настоящее время в указанных городах и районах проводятся обучающие семинары с другими контролерами, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны, которые примут участие в процессе. Осуществляется осмотр всех зданий, в экзаменационных залах создаются необходимые условия для комфортной сдачи экзамена абитуриентами. В целях обеспечения безопасности 4 июля будет проведен повторный осмотр экзаменационных центров, после чего экзаменационные залы, входы и выходы, а также здания будут опечатаны и переданы под охрану сотрудникам Главного управления охраны Министерства внутренних дел.