Трамп: «денуклеаризация Ирана» идет очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что "денуклеаризация Ирана" идет очень хорошо. Такую оценку он изложил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

"Денуклеарзиация Ирана идет очень хорошо. Состоялись очень хорошие встречи", - заявил американский лидер. "Как вы знаете, мы очень сильно били по ним три ночи, но дела идут очень хорошо. Я называю это денуклеаризацией, она происходит. Все идет хорошо", - добавил он.

Источник: ТАСС